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Фото в соцсети помогло петербургским следователям раскрыть убийство 10-летней давности
Происшествия
Фото в соцсети помогло петербургским следователям раскрыть убийство 10-летней давности
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 23 июля. Следователям СКР Петербурга удалось раскрыть преступление 10-летней давности с помощью фотографии в социальных сетях.

Убийство женщины в Красносельском районе было совершено еще в 2010 году. Проведенные следственные мероприятия не помогли правоохранителям напасть на след злоумышленника — им удалось лишь получить фоторобот предполагаемого убийцы, поэтому следствие было приостановлено.

Сейчас, когда доступно множество современных программ, следователи вернулись к данному делу. Правоохранители сравнили имеющееся изображение с фотографиями в социальных сетях и нашли подозреваемого, рассказал заместитель председателя Следственного комитета РФ, генерал-лейтенант юстиции Александр Клаус.

В настоящее время следователи изучают архивные уголовные дела, где имеются изображения предполагаемых преступников. Управление криминалистики ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу разработало подробный алгоритм раскрытия преступлений прошлых лет.

Ранее правоохранители Петербурга раскрыли жестокое убийство 17-летней давности.

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