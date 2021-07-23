Вторую часть парка «Остров фортов» откроют в Кронштадте в день ВМФ

Кронштадт, 23 июля. Вторая часть военно-исторического парка «Остров фортов» будет открыта в Кронштадте во время празднования дня Военно-морского флота 25 июля.

Инициатива создания парка принадлежала Смольному и министерству обороны. Помимо зоны отдыха, пляжа, большой детской площадки и кафе, дорожки для скейтбордистов гостям города и горожанам будет доступна историческая зона, рассказывающая о развитии российского флота.

Парк занимает площадь около 10 га. Первую его часть открыли почти год назад, в августе 2020 года. На ней расположена Аллея героев российского флота. Объект был построен на деньги меценатов. Следующие объекты по плану – учебно-спортивный палаточный городок, морской научный центр.

Как пандемия отразилась на проектах развития города, рассказал на пресс-конференции глава Кронштадта Олег Довганюк. В городе активно ведутся работы по реконструкции и реставрации исторических памятников, идет благоустройство дворов, парков и скверов.

База российских военных подводных лодок пополнилась бесшумной субмариной «Кронштадт». Уровень шума, который она производит, не превышает обычные показатели звуков моря, сообщает «Ридус».