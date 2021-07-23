Петербуржцам пообещали похолодание и дожди

Санкт-Петербург, 23 июля. Тыловая часть циклона принесет в Северную столицу небольшое похолодание и дожди, предупредил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха в городе будет колебаться в пределах 20 – 22 градусов тепла, на территории Ленобласти столбик термометра может подняться до 23 градусов выше нуля. Погода в Петербурге перед выходными будет на один – два градуса ниже климатической нормы.

Скорость северо-западного ветра на территории города может достигать десяти метров в секунду. Атмосферное давление опустится ниже климатической нормы и составит 758 миллиметров ртутного столба, сообщает «Петербургский дневник».

Тропические ураганы могут возникнуть в Петербурге на следующей неделе, предупредил главный синоптик города Александр Колесов. По его прогнозу, смена воздушных масс произойдет в Северной столице через несколько дней, и горожан снова ожидает жара.