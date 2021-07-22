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Боевая авиация пролетела над Петербургом в рамках репетиции парада ко Дню ВМФ
Армия
Боевая авиация пролетела над Петербургом в рамках репетиции парада ко Дню ВМФ
mil.ru  /  пресс-служба министерства обороны РФ

Санкт-Петербург, 22 июля. Российская боевая авиация провела репетицию воздушной части главного военно-морского парада в Петербурге.

По имеющимся данным, в тренировке парада ко Дню ВМФ, который в этом году отмечается 25 июля, приняли участие 48 самолетов и вертолетов. В небе над Северной столицей можно было увидеть Су-24, Су-27, МиГ-31, противолодочные Ил-38Н и различные вертолеты, передает телеканал «Звезда».

Парадная группа в едином строю пролетела над центром города в районе Сенатской площади. Было отработано соблюдение дистанции, скорости и высоты, а также маршрута. Отмечается, что экипажи самолетов взлетали с оперативных аэродромов в Карелии, Петербурге, Ленинградской, Тверской, Новгородской и Вологодской областях.

Ранее в Сети появилось видео репетиции главного военно-морского парада. Стоит отметить, что торжественные мероприятия по случаю Дня ВМФ РФ в Петербурге в 2021 году пройдут без зрителей из-за коронавируса, передает «Царьград».

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