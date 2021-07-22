Колесов оценил вероятность тропических ураганов в Петербурге на следующей неделе

Санкт-Петербург, 22 июля. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов не исключил вероятность возникновения тропических ураганов в городе на следующей неделе.

По словам специалиста, в Северную столицу через несколько дней вновь вернется жаркая погода, а столбики термометров покажут до +30 градусов. Кроме того, произойдет смена воздушных масс.

Аномальная жара, которая стояла в Петербурге, случалась и в 2010 году. Тогда ураган, эпицентром которого стали поселки Сосново и Колосково, наломал немало дров. По словам специалиста, для возникновения тропических ураганов должны сложиться определенные условия.

«Чтобы были смерчи, ураганы, сильные ливни и град, нужна неустойчивая воздушная масса. Самое опасное, когда на такую погоду накладывается циклон и холодный атмосферный фронт», — объяснил синоптик в ходе пресс-конференции в медиацентре «Патриот».

Перед этим фронтом всегда существует так называемая линия шквала, на которой образуются мощные кучевые облака. Как отметил Колесов, «в них творится все что угодно». Когда в город на Неве придет циклон, нужно быть готовыми к любым погодным аномалиям, резюмировал эксперт.

Также Александр Колесов рассказал петербуржцам, почему городу не грозит серьезное наводнение. Если в Северную столицу придет кучевое облако, то город спасет от наводнения Нева.