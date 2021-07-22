Игумен Мефодий скончался после коронавирусной инфекции

Санкт-Петербург, 22 июля. По предварительной версии, причина смерти Игумена Мефодия — тяжелые последствия коронавирусной инфекции, сообщает источник ФАН.

Священнослужитель Русской православной церкви, архимандрит, насельник Спасо-Преображенского Валаамского монастыря Игумен Мефодий, как выяснилось, долгое время находился в реанимации. Он лежал в коме с поражением легких более 85%, был подключен к ИВЛ.

Известно, что директору православного культурно-просветительского центра «Свет Валаама» Мефодию было 60 лет. Дата и место прощания с ним пока не названы.