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Игумен Мефодий скончался после коронавирусной инфекции

  /   Обновлено: 22 июля 2021 18:36
Общество
Игумен Мефодий скончался после коронавирусной инфекции
kamensk-eparhiya.ru  /  Каменская епархия

Санкт-Петербург, 22 июля. По предварительной версии, причина смерти Игумена Мефодия — тяжелые последствия коронавирусной инфекции, сообщает источник ФАН.

Священнослужитель Русской православной церкви, архимандрит, насельник Спасо-Преображенского Валаамского монастыря Игумен Мефодий, как выяснилось, долгое время находился в реанимации. Он лежал в коме с поражением легких более 85%, был подключен к ИВЛ.

Известно, что директору православного культурно-просветительского центра «Свет Валаама» Мефодию было 60 лет. Дата и место прощания с ним пока не названы.

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