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Россиянам рассказали про обитателей Финского залива
Общество
Россиянам рассказали про обитателей Финского залива
pexels.com

Санкт-Петербург, 22 июля. Вячеслав Алексеев из «Фонда друзей балтийской нерпы» оценил текущие условия проживания нерпы и тюленя в акватории Петербурга.

Медиагруппа «Патриот» совместно с ФАН провели эфир, посвященный всемирному дню китов и дельфинов. В ходе мероприятия своим мнением о жизнедеятельности морских обитателей поделился организатор «Фонда друзей балтийской нерпы» Вячеслав Алексеев.

Эксперт отметил, что в Финском заливе сегодня остается всего порядка ста балтийских кольчатых нерп. Также, в местных водах обитают балтийские серые тюлени и ладожские кольчатые нерпы. Все указанные разновидности животных есть в Красной книге России, причем эти виды находятся под угрозой вымирания.

Ключевой проблемой, угрожающей выживанию млекопитающих, является глобальное потепление. Первоначально животные приходили на эти территории с севера, впоследствии приспосабливаясь к местным условиям, однако раньше всегда здесь были и снег, и лед, подчеркивает Алексеев.

Данные разновидности остро нуждаются в более холодных условиях, потому важна работа по улучшению их жизни. Среди реализуемых направлений деятельности фонда — уход за детенышами тюленей, обеспечение безопасными орудиями охотников, а также перенятие опыта у Финляндии, которая регулярно погружает в воды снег со льдом с целью создания комфортных условий жизни для морских обитателей.

Более подробно об истории происхождения Всемирного дня китов и дельфинов можно узнать в материале ФАН, посвященному необычным представителям мира животных.

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экология киты дельфины
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