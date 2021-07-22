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Главный синоптик Петербурга объяснил, почему городу не грозит серьезное наводнение

  /   Обновлено: 22 июля 2021 18:20
Общество
Главный синоптик Петербурга объяснил, почему городу не грозит серьезное наводнение
Невские Новости  /  Дмитрий Матвеев

Санкт-Петербург, 22 июля. Первое в истории Петербурга наводнение случилось 30 августа 1703 года. В тот день вода поднялась на 2,5 метра и затопила Заячий остров.

Наводнения в Северной столице — это, как правило, приход морской воды с Балтики через Финский залив. Воде некуда деться, поэтому она затапливает берега на короткое время, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

«Реки поднимаются, но это не тот процесс, который происходит сейчас в Германии. Там подходит мощное кучевое дождевое облако в циклоне, которые выливает сразу громадное количество осадков», — объяснил специалист в ходе брифинга в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Синоптик уточнил, что, если в Петербург придет кучевое облако, то город спасет от наводнения Нева. Однако в Северной столице сильные дожди — локальное явление.

«Территория города большая, а накрывает одну какую-то территорию. Вода постоит, но быстро уйдет. Нева принимает в себя всю воду, это мощная полноводная артерия, которая принимает любые паводки», — объяснил главный синоптик Петербурга.

Главный синоптик Петербурга объяснил, почему городу не грозит серьезное наводнение
Невские Новости  / Кирилл Конторщиков

Серьезное наводнение городу может грозить только в одном случае. Для это нужно, чтобы встретились два природных явления — кучевые облака с мощными ливнями и приход морской воды с Финского залива, вызванный ветрами с Балтики. Но вероятность этого сценария крайне мала. Ветра могут вызвать наводнение в основном осенью, когда сильные дожди встречаются редко.

«Летом такого не бывает практически. Единичные случаи, а осенью совершенно другие дожди. Осенью становится холодно, приходит фронт который может целый день лить, но это не то количество осадков, которое выпадает с одного мощного облака», — уточнил Колесов.

Александр Колесов также объяснил, почему петербуржцы в этом году столкнулись с погодными аномалиями. По его словам, город расположен в таком месте, где фиксируется постоянное движение циклонов.

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петербург дождь наводнение колесов
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