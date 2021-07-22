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Кронштадтский суд оштрафовал капитана моторной яхты за дачу взятки

  /   Обновлено: 22 июля 2021 18:15
Происшествия
Кронштадтский суд оштрафовал капитана моторной яхты за дачу взятки
Невские Новости

Санкт-Петербург, 22 июля. Кронштадтский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по делу капитана моторной яхты. Мужчину признали виновным в даче взятки должностному лицу.

Злоумышленнику вменяется совершение преступления, предусмотренного четвертой частью статьи 291 УК РФ. Следователи выяснили, что в 2017 году владелец яхты передал заместителю начальника службы регулирования судов федерального государственного учреждения «Волго-Балтийское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства» крупную сумму денег, сообщает источник в правоохранительных органах.

Взятка составила 295 тыс. рублей. Эти деньги предназначались для того, чтобы капитану судна предоставили право беспрепятственно пройти через Верхне-Свирский и Нижне-Свирский шлюзы по направлению из Петрозаводска в кронштадтский форт «Константин». Взятка передавалась в рамках оперативного мероприятия. Осужденный полностью признал свою вину. Суд обязал капитана выплатить штраф в размере 650 тыс. рублей.

Ранее главу ГИБДД Ставропольского края арестовали по делу о взятке. Алексей Сафонов пробудет в СИЗО два месяца, сообщал 360tv.ru.

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