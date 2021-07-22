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СК заключил соглашение о взаимодействии с Ленинградской федерацией профсоюзов

  /   Обновлено: 22 июля 2021 17:36
Происшествия
СК заключил соглашение о взаимодействии с Ленинградской федерацией профсоюзов
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 22 июля. Главное управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу заключило соглашение о взаимодействии с объединением организаций профсоюзов «Ленинградская федерация профсоюзов».

Соответствующий документ был подписал в четверг, 22 июля, в Великокняжеской гостиной Дворца Труда в торжественной обстановке. Согласно документу, планируется осуществить взаимодействие по вопросам обеспечения соблюдения конституционных прав граждан на вознаграждение за труд, на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. Кроме того, оно будет защищать от дискриминации при приеме на работу и увольнении, с использованием всех имеющихся у сторон правовых, информационных, научных, аналитических, методических и организационных ресурсов.

Ранее предприниматели и профсоюзы предложили ввести обязательную вакцинацию в России.

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