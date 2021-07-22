Синоптик Колесов объяснил причину феноменальной погоды в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 июля. Петербуржцы в этом году столкнулись с погодными аномалиями. Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов объяснил этот феномен.

По словам специалиста, город на Неве расположен в таком месте, где фиксируется постоянное движение циклонов. Они могут приходить из Северной Арктики через Англию, Балтику и впоследствии через Санкт-Петербург.

«Могут проходить чуть севернее: через Мурманск или Баренцево море. Могут проходить южнее: через Украину, Черное море. Но все равно они идут через нас», — заявил Колесов в ходе пресс-конференции, состоявшейся в медиацентре «Патриот».

Синоптик отметил, что в 90% случаев траектория движения циклонов пролегает через Балтику и Санкт-Петербург. Такая ситуация никогда не менялась. Однако в какие-то промежутки времени они могут становиться активнее или слабее, а также могут возникать антициклональные блоки. В каждом столетии наблюдаются эти периоды, когда годовая температура воздуха в Северной столице повышается от одного градуса до шести за 14 лет.

«Это происходит за счет траекторий циклонов, западных ветров, за счет выноса теплой воздушной массы. Потом происходит смена периода и снова становится холодно», — объяснил синоптик.

Такие метеорологические условия, по словам Колесова, уже наблюдались ранее несколько раз в XVIII и XIX веках.

Главный синоптик Санкт-Петербурга ранее рассказал, почему практически невозможно составить долгосрочный прогноз погоды. По его словам, в случае со сроками более пяти дней начинает действовать теория вероятности.