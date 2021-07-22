Петербургская библиотека запустила бесплатную доставку книг на дом

Санкт-Петербург, 22 июля. Библиотека им. М.Ю. Лермонтова, расположенная на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге, запустила сервис бесплатной доставки книг на дом.

Получить литературные издания смогут жители Адмиралтейского и Центрального районов. Заказать книги и журналы из библиотечного фонда можно не только домой, но и в офис. Доставка производится по будням в период с 13:00 до 17:00.

Воспользоваться услугой могут зарегистрированные читатели Лермонтовки. Стать одним из них можно при получении книг. Проект получил название «Лермонтовка идет». Сейчас одновременно можно заказать не более трех изданий. Сервис доступен на сайте Библиотечной системы им. М. Ю. Лермонтова.

Владимирская областная научная библиотека тем временем планирует выложить в свободный доступ 50 уникальных произведений. Всего до 2024 года будет оцифровано и опубликовано около 48 тыс. изданий.