Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 июля 17:59
17:59
Общество
Тренер Роденков предположил, кто победит в юбилейном чемпионате России по футболу
17:58
Общество
Найденные на Тибете вирусы могут быть полезны для изготовления лекарств
17:56
Весь мир
Американские фармкомпании выделят 26 миллиардов на борьбу с опиоидной зависимостью
17:54
Политика
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе
17:54
Технологии
В Минобрнауки объяснили интерес компаний аэрокосмической отрасли к разработкам ученых
17:52
Происшествия
Прокуратура займется ДТП в Анапе с несколькими пострадавшими
17:52
Весь мир
Байк-шоу «Ночных волков» в Донецке: Хирург рассказал, приедет ли Путин в Донбасс
17:51
Происшествия
Задержанные на Ставрополье экстремисты планировали совершить теракт
17:50
Весь мир
Ливийские власти задержали 27 мигрантов после их побега от контрабандистов
17:48
Политика
В США анонсировали санкции против Кубы
Все новости

Петербургская библиотека запустила бесплатную доставку книг на дом

  /   Обновлено: 22 июля 2021 17:25
Общество
Петербургская библиотека запустила бесплатную доставку книг на дом
pixabay.com  /  ElasticComputeFarm

Санкт-Петербург, 22 июля. Библиотека им. М.Ю. Лермонтова, расположенная на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге, запустила сервис бесплатной доставки книг на дом.

Получить литературные издания смогут жители Адмиралтейского и Центрального районов. Заказать книги и журналы из библиотечного фонда можно не только домой, но и в офис. Доставка производится по будням в период с 13:00 до 17:00.

Воспользоваться услугой могут зарегистрированные читатели Лермонтовки. Стать одним из них можно при получении книг. Проект получил название «Лермонтовка идет». Сейчас одновременно можно заказать не более трех изданий. Сервис доступен на сайте Библиотечной системы им. М. Ю. Лермонтова.

Владимирская областная научная библиотека тем временем планирует выложить в свободный доступ 50 уникальных произведений. Всего до 2024 года будет оцифровано и опубликовано около 48 тыс. изданий.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Петербургская библиотека запустила бесплатную доставку книг на дом
петербург библиотека доставка хорошие новости россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru