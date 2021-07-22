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Северо-Западный транспортный прокурор подвел итоги полугодовой работы

  /   Обновлено: 22 июля 2021 16:29
Происшествия
Северо-Западный транспортный прокурор подвел итоги полугодовой работы
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 22 июля. Северо-Западный транспортный прокурор Владимир Владимиров провел коллегию и подвел итоги работы за шесть месяцев.

Владимиров отметил, что за прошедшее полугодие были отремонтированы более 40 железнодорожных переездов и 20 объектов инфраструктуры. В семи аэропортах пополнили запасы материалов для эксплуатации искусственных покрытий взлетно-посадочных полос и аварийного оборудования, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры (СЗТП).

В таможенной сфере особое внимание было уделено взысканию платежей и перевозу стратегически важных товаров через границу. По итогам рассмотрения прокурорских актов федеральный бюджет пополнился на 36 млн рублей. Владимиров добавил, что за указанный период было рассмотрено свыше 400 обращений граждан.

Помимо этого, Северо-Западный транспортный прокурор обратил внимание на рост числа аварий. Он потребовал от подчиненных взять эту ситуацию на контроль.

В апреле СЗТП направила в суд материалы уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, возбужденного в отношении экс-заместителя начальника отдела таможенного поста Шумилкино.

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