Инвалид получил год колонии за убийство приятеля из-за женщины в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 июля. Суд вынес приговор инвалиду-колясочнику. Мужчина признан виновным в расправе над приятелем, с которым выпивал.

Мужчины устроили небольшое застолье на детской площадке. Виновник подчеркнул, что между ним и потерпевшим возникла ссора. Отношения они выясняли из-за женщины. Оппонент уговаривал ее бросить инвалида. Фигурант заверял, что схватил нож в целях самозащиты от собутыльника, который пытался избить его длинной палкой.

Пострадавший получил ранение в живот и умер в медучреждении. Инвалид приговорен к году колонии и выплате компенсации брату покойного в размере почти полумиллиона рублей.

Житель Кубани пойдет под суд за убийство, сообщал ФАН. Он расправился с братом из-за постоянных бытовых конфликтов.