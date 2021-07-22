Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 июля 16:30
16:29
Армия
Уникальные кадры учений спецназа Росгвардии по перехвату боевиков появились в Сети
16:27
Шоу-бизнес
Бывшая жена Стаса Пьехи ответила на гневный пост Лены Миро про избиение ребенка
16:26
Общество
Российский вирусолог сравнил бразильский и британский штаммы коронавируса
16:25
Общество
Посетившие Дагестан туристы призвали путешествовать по России
16:25
Происшествия
Россия выдала Белоруссии бойца ММА Алексея Кудина
16:24
Армия
Роскосмос исследует возможности создания изделий и тканей в космическом пространстве
16:23
Происшествия
Видео последствий жуткого ДТП с тремя фурами под Пермью появилось в Сети
16:21
Общество
Пассажиропоток в общественном транспорте Петербурга повысился на 17%
16:19
Политика
В МИД России осудили попытки покушения на президента Мали
16:18
Общество
Россияне назвали Владимира Высоцкого лучшим советским бардом
Все новости

Инвалид получил год колонии за убийство приятеля из-за женщины в Петербурге
Происшествия
Инвалид получил год колонии за убийство приятеля из-за женщины в Петербурге
karelia.sledcom.ru

Санкт-Петербург, 22 июля. Суд вынес приговор инвалиду-колясочнику. Мужчина признан виновным в расправе над приятелем, с которым выпивал.

Мужчины устроили небольшое застолье на детской площадке. Виновник подчеркнул, что между ним и потерпевшим возникла ссора. Отношения они выясняли из-за женщины. Оппонент уговаривал ее бросить инвалида. Фигурант заверял, что схватил нож в целях самозащиты от собутыльника, который пытался избить его длинной палкой.

Пострадавший получил ранение в живот и умер в медучреждении. Инвалид приговорен к году колонии и выплате компенсации брату покойного в размере почти полумиллиона рублей.

Житель Кубани пойдет под суд за убийство, сообщал ФАН. Он расправился с братом из-за постоянных бытовых конфликтов.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Инвалид получил год колонии за убийство приятеля из-за женщины в Петербурге
алкоголь убийство нож
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru