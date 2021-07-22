Пассажиропоток в общественном транспорте Петербурга повысился на 17%

Санкт-Петербург, 22 июля. Увеличение пассажиропотока в общественном транспорте зафиксировали в Санкт-Петербурге. Показатель повысился на 17% за этот год.

Пассажиропоток в городском транспорте стал выше на 17% если сравнивать с аналогичным промежутком времени в прошлом году. Однако до показателей 2019 года не хватает еще 20%.

Почти 3,5 млн горожан пользуются общественным транспортом ежедневно. При этом в 2019 году на метро передвигались чаще на 19%. Пассажиропоток в наземном транспорте был выше на 13%. По словам экспертов, показатель в 2021 году ниже, так как многие жители работают в удаленном формате.

Прирост годового пассажиропотока ожидается на МЦД-3 до 47 млн горожан. Об этом ранее рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Андрей Бочкарев.