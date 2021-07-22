Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 июля 16:30
16:29
Армия
Уникальные кадры учений спецназа Росгвардии по перехвату боевиков появились в Сети
16:27
Шоу-бизнес
Бывшая жена Стаса Пьехи ответила на гневный пост Лены Миро про избиение ребенка
16:26
Общество
Российский вирусолог сравнил бразильский и британский штаммы коронавируса
16:25
Общество
Посетившие Дагестан туристы призвали путешествовать по России
16:25
Происшествия
Россия выдала Белоруссии бойца ММА Алексея Кудина
16:24
Армия
Роскосмос исследует возможности создания изделий и тканей в космическом пространстве
16:23
Происшествия
Видео последствий жуткого ДТП с тремя фурами под Пермью появилось в Сети
16:21
Общество
Пассажиропоток в общественном транспорте Петербурга повысился на 17%
16:19
Политика
В МИД России осудили попытки покушения на президента Мали
16:18
Общество
Россияне назвали Владимира Высоцкого лучшим советским бардом
Все новости

Пассажиропоток в общественном транспорте Петербурга повысился на 17%
Общество
Пассажиропоток в общественном транспорте Петербурга повысился на 17%
Невские Новости

Санкт-Петербург, 22 июля. Увеличение пассажиропотока в общественном транспорте зафиксировали в Санкт-Петербурге. Показатель повысился на 17% за этот год.

Пассажиропоток в городском транспорте стал выше на 17% если сравнивать с аналогичным промежутком времени в прошлом году. Однако до показателей 2019 года не хватает еще 20%.

Почти 3,5 млн горожан пользуются общественным транспортом ежедневно. При этом в 2019 году на метро передвигались чаще на 19%. Пассажиропоток в наземном транспорте был выше на 13%. По словам экспертов, показатель в 2021 году ниже, так как многие жители работают в удаленном формате.

Прирост годового пассажиропотока ожидается на МЦД-3 до 47 млн горожан. Об этом ранее рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Андрей Бочкарев.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Пассажиропоток в общественном транспорте Петербурга повысился на 17%
петербург общественный транспорт пассажиропоток
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru