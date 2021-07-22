Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 июля 16:30
16:29
Армия
Уникальные кадры учений спецназа Росгвардии по перехвату боевиков появились в Сети
16:27
Шоу-бизнес
Бывшая жена Стаса Пьехи ответила на гневный пост Лены Миро про избиение ребенка
16:26
Общество
Российский вирусолог сравнил бразильский и британский штаммы коронавируса
16:25
Общество
Посетившие Дагестан туристы призвали путешествовать по России
16:25
Происшествия
Россия выдала Белоруссии бойца ММА Алексея Кудина
16:24
Армия
Роскосмос исследует возможности создания изделий и тканей в космическом пространстве
16:23
Происшествия
Видео последствий жуткого ДТП с тремя фурами под Пермью появилось в Сети
16:21
Общество
Пассажиропоток в общественном транспорте Петербурга повысился на 17%
16:19
Политика
В МИД России осудили попытки покушения на президента Мали
16:18
Общество
Россияне назвали Владимира Высоцкого лучшим советским бардом
Все новости

Движение транспорта в центре Петербурга открыли после репетиции парада ВМФ
Общество
Движение транспорта в центре Петербурга открыли после репетиции парада ВМФ
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Санкт-Петербург, 22 июля. Дороги, перекрытые на период проведения репетиции Главного Военно-морского парада в Санкт-Петербурге, вновь были открыты для движения автомобилей.

Генеральная репетиция Главного Военно-морского парада в Санкт-Петербурге завершилась. Движение на центральных улицах города, перекрытых на период проведения мероприятия, было открыто. Отмечается, что Невский проспект был открыт для движения транспорта чуть раньше намеченного срока.

Главный Военно-морской парад в Петербурге пройдет в День ВМФ, 25 июля. Он приурочен к 325-летию российского флота. Как сообщалось ранее, в Кронштадте завершили проведение генеральной репетиции парада. В ней приняли участие 50 военных кораблей, подводных лодок и самолетов Морской авиации ВМФ.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Движение транспорта в центре Петербурга открыли после репетиции парада ВМФ
парад транспорт движение репетиция
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru