Движение транспорта в центре Петербурга открыли после репетиции парада ВМФ

Санкт-Петербург, 22 июля. Дороги, перекрытые на период проведения репетиции Главного Военно-морского парада в Санкт-Петербурге, вновь были открыты для движения автомобилей.

Генеральная репетиция Главного Военно-морского парада в Санкт-Петербурге завершилась. Движение на центральных улицах города, перекрытых на период проведения мероприятия, было открыто. Отмечается, что Невский проспект был открыт для движения транспорта чуть раньше намеченного срока.

Главный Военно-морской парад в Петербурге пройдет в День ВМФ, 25 июля. Он приурочен к 325-летию российского флота. Как сообщалось ранее, в Кронштадте завершили проведение генеральной репетиции парада. В ней приняли участие 50 военных кораблей, подводных лодок и самолетов Морской авиации ВМФ.