В Петербурге злоумышленник обокрал собутыльницу после удара в челюсть

Санкт-Петербург, 22 июля. Полиция в Северной столице разыскивает мужчину, который избил и обокрал собутыльницу, придя к ней домой для совместного распития спиртных напитков.

В правоохранительные органы обратилась 41-летняя жительница одного из восточных районов Петербурга. Она рассказала, что на улице встретила мужчину, который представился ей Романом, передает источник ФАН в правоохранительных органах.

Он предложил угостить ее спиртными напитками, на что она пригласила его в гости к себе в квартиру. Спустя несколько часов злоумышленник внезапно напал на собутыльницу, ударив ее в область челюсти и виска, после чего женщина потеряла сознание. Когда она пришла в себя, то заметила, что из квартиры пропала ее сумка, в которой находился кошелек с 5 тыс. рублей, а также мобильный телефон.