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Уроженца Киргизии поймали в Петербурге с разобранным самокатом
Происшествия
Уроженца Киргизии поймали в Петербурге с разобранным самокатом
pixabay.com

Санкт-Петербург, 22 июля. Молодого уроженца Киргизии, перевозившего в багажнике автомобиля разобранный самокат, задержали сотрудники полиции.

Стражи порядка поинтересовались, почему водитель перевозит самокат в разобранном состоянии без идентификационных номеров. Он не смог дать внятного ответа о происхождении средства индивидуальной мобильности.

Задержанного доставили в отделение, опросили и отпустили. Личного досмотра не проводилось, деньги и ценные вещи не изымались. Мужчина не оказывал сопротивления, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Несколько дней назад в Северной столице задержали 46-летнего гражданина Узбекистана, подозреваемого в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего.

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петербург самокат киргиз
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