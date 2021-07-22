Уроженца Киргизии поймали в Петербурге с разобранным самокатом

Санкт-Петербург, 22 июля. Молодого уроженца Киргизии, перевозившего в багажнике автомобиля разобранный самокат, задержали сотрудники полиции.

Стражи порядка поинтересовались, почему водитель перевозит самокат в разобранном состоянии без идентификационных номеров. Он не смог дать внятного ответа о происхождении средства индивидуальной мобильности.

Задержанного доставили в отделение, опросили и отпустили. Личного досмотра не проводилось, деньги и ценные вещи не изымались. Мужчина не оказывал сопротивления, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Несколько дней назад в Северной столице задержали 46-летнего гражданина Узбекистана, подозреваемого в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего.