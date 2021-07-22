Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 июля 15:01
15:01
Происшествия
Москвич изготовил более 400 поддельных тестов на коронавирус
15:00
Видео
Ядовитый паук угрожает населению Волгоградской области
15:00
Политика
Корнилов: Россия может выйти из Совета Европы, если ЕСПЧ отклонит ее иск к Украине
14:59
Происшествия
Участнице Pussy Riot Рите Флорес дали 15 суток за неподчинение полиции
14:59
Политика
Политолог Сергеев описал сценарий спасения Белоруссии от санкционной травли
14:57
Общество
После скандала с Карнавал Долина двое суток удаляла негативные комментарии в соцсетях
14:55
Происшествия
Крымчанин угрожал подруге ножом из-за упреков в аморальном поведении
14:55
Общество
Жители Нижегородской области спасли маленькую косулю от смерти
14:48
Армия
Медотряд специального назначения Росгвардии провел учения в Нижегородской области
14:47
Политика
Мама мальчика из Австрии рассказала, как сын писал письмо Путину
Все новости

Новый рекорд по продажам автомобилей поставлен в Петербурге

  /   Обновлено: 22 июля 2021 13:56
Экономика
Новый рекорд по продажам автомобилей поставлен в Петербурге
Ferrari

Санкт-Петербург, 22 июля. Более 84 тыс. автомобилей было продано в Северной столице в течение шести месяцев этого года.

Объем реализации автомобилей в Петербурге составил 84 045 машин. По сравнению с таким же периодом 2020 года прибавка составляет 55%. Об этом пишет телеканал «Санкт-Петербург».

Июньские продажи авто в Петербурге выросли больше всего. В первый месяц лета автолюбители купили 15 205 машин, что превысило показатели июня 2020 года на 43%. Отмечается, что в статистике не указываются продажи концернов BMW, Mini, а также Mercedes.

Евгений Еськов из «Auto-Dealer-СПб» указывает, что результат июня — второй за прошедшие семь лет. По его мнению, на положительную динамику рынка повлияло открытие салонов в предыдущем году после локдауна.

Перечень брендов изменился следующим образом. Первое место в рейтинге заняла продукция отечественного АвтоВАЗа. «Серебро» получили представители Южной Кореи из Kia, а на третьем месте оказались их соотечественники из Hyundai.

Немецкая компания Mercedes представила общественности новый гибридный автомобиль в S-классе. Инженеры фирмы обещают водителям прохождение более ста километров на электромоторе без подзарядки.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Новый рекорд по продажам автомобилей поставлен в Петербурге
петербург kia автомобили lada hyundai
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru