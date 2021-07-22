Новый рекорд по продажам автомобилей поставлен в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 июля. Более 84 тыс. автомобилей было продано в Северной столице в течение шести месяцев этого года.

Объем реализации автомобилей в Петербурге составил 84 045 машин. По сравнению с таким же периодом 2020 года прибавка составляет 55%. Об этом пишет телеканал «Санкт-Петербург».

Июньские продажи авто в Петербурге выросли больше всего. В первый месяц лета автолюбители купили 15 205 машин, что превысило показатели июня 2020 года на 43%. Отмечается, что в статистике не указываются продажи концернов BMW, Mini, а также Mercedes.

Евгений Еськов из «Auto-Dealer-СПб» указывает, что результат июня — второй за прошедшие семь лет. По его мнению, на положительную динамику рынка повлияло открытие салонов в предыдущем году после локдауна.

Перечень брендов изменился следующим образом. Первое место в рейтинге заняла продукция отечественного АвтоВАЗа. «Серебро» получили представители Южной Кореи из Kia, а на третьем месте оказались их соотечественники из Hyundai.

Немецкая компания Mercedes представила общественности новый гибридный автомобиль в S-классе. Инженеры фирмы обещают водителям прохождение более ста километров на электромоторе без подзарядки.