ФАН публикует видео с репетиции авиапарада ко Дню ВМФ РФ в небе над Петербургом

Санкт-Петербург, 22 июля. Боевые самолеты морской авиации ВМФ России провели репетицию воздушной части парада ко Дню ВМФ в небе над Петербургом.

В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео репетиции главного военно-морского парада в Северной столице, который в этом году пройдет 25 июля. На кадрах видно пролет экипажей самолетов над акваторией Невы.

Видео было снято на Адмиралтейской набережной, небо над которой экипажи раскрасили дымом в цветах российского флага. Стоит отметить, что в День ВМФ над Северной столицей пролетят самолеты и вертолеты ВКС России, а также Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что в торжественных мероприятиях по случаю Дня ВМФ в 2021 году примут участие 39 кораблей и катеров, семь подлодок, 48 самолетов и более четырех тысяч военнослужащих.