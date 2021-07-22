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Замначальника отдела полиции устроил ДТП в Петербурге

  /   Обновлено: 22 июля 2021 12:38
Происшествия
Замначальника отдела полиции устроил ДТП в Петербурге
pixabay.com

Санкт-Петербург, 22 июля. Правоохранители возбудили административное дело в отношении замначальника отдела полиции. Он совершил аварию, двигаясь на служебном автомобиле.

В полиции считают, что водитель не соблюдал безопасную дистанцию, что привело к столкновению с внедорожником Volkswagen Tiguan. В момент аварии страж порядка был при исполнении с оружием, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

У служебного авто разбиты фары, решетка радиатора, бампер и номерной знак. Внедорожник получил почти аналогичные повреждения задней части. В ДТП никто не пострадал.

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авария полиция джип
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