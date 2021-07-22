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Сожитель сотрудницы детсада в Петербурге украл у девушки кольцо покойного отца

  /   Обновлено: 22 июля 2021 11:47
Происшествия
Сожитель сотрудницы детсада в Петербурге украл у девушки кольцо покойного отца
35.мвд.рф  /  Пресс-служба УМВД России по Вологодской области

Санкт-Петербург, 22 июля. Женщина обратилась в полицию после того, как ее сожитель обокрал квартиру. Стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

Заявительница указала, что на протяжении нескольких лет живет с молодым человеком. На время она отлучилась домой к родителям в Кемеровскую область, а ее возлюбленный остался жить в ее квартире. Когда потерпевшая вернулась домой, обнаружила пропажу нескольких колец. При этом сожитель отрицал кражу.

Спустя несколько дней мужчина ушел из дома и пропал. Женщина взяла его телефон и увидела сообщения от ломбарда. Выяснилось, что золото он заложил. Материальный ущерб, нанесенной жительнице Петербурга, составил 20 тысяч рублей, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

В Новокузнецке мужчина без одежды похитил на улице велосипед и скрылся на нем. Впоследствии он посещал торговые павильоны и бегал там, сообщала газета A42.RU.

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