Сожитель сотрудницы детсада в Петербурге украл у девушки кольцо покойного отца

Санкт-Петербург, 22 июля. Женщина обратилась в полицию после того, как ее сожитель обокрал квартиру. Стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

Заявительница указала, что на протяжении нескольких лет живет с молодым человеком. На время она отлучилась домой к родителям в Кемеровскую область, а ее возлюбленный остался жить в ее квартире. Когда потерпевшая вернулась домой, обнаружила пропажу нескольких колец. При этом сожитель отрицал кражу.

Спустя несколько дней мужчина ушел из дома и пропал. Женщина взяла его телефон и увидела сообщения от ломбарда. Выяснилось, что золото он заложил. Материальный ущерб, нанесенной жительнице Петербурга, составил 20 тысяч рублей, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

В Новокузнецке мужчина без одежды похитил на улице велосипед и скрылся на нем. Впоследствии он посещал торговые павильоны и бегал там, сообщала газета A42.RU.