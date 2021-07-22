Сотрудники МЧС спасли женщину из горящей квартиры на Будапештской

Санкт-Петербург, 22 июля. Квартира на четвертом этаже девятиэтажного дома вспыхнула на улице Будапештской. В МЧС поступило множество сообщений о происшествии. Очевидцы говорят о сильном задымлении.

Спасатели оперативно прибыли на место ЧП. Из окон виден густой и черный дым. Женщину, которая находится в квартире, спасали комбинированным способом с помощью трехколенной лестницы.

Также проводилась эвакуация жильцов. Пострадавшую доставили в больницу с отравлением продуктами горения. О ее состоянии ничего не сообщалось.

Пожар произошел в ночь на четверг в жилом доме на улице Шолохова в Москве, в результате него пострадали два человека, сообщало РИАМО.