Мумифицированные тела пожилой пары нашли в петербургской квартире

Санкт-Петербург, 22 июля. Два мумифицированных трупа обнаружили в квартире жилого дома на улице Бабушкина. Покойными оказались пожилые сожители.

В дежурную часть обратилась 84-летняя петербурженка. Она рассказала, что ее младшая сестра перестала выходить на связь, а из ее квартиры доносится трупный запах.

Когда дверь удалось открыть, в одной из комнат нашли останки женщины. В другой — находилось мумифицированное тело мужчины, одетого в бежевую рубашку. Видимых признаков насильственной смерти выявлено не было, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Трупы отправили в морг для проведения судебно-медицинского исследования. Следственный комитет начал проверку. Установлено, что погибшими оказались 74-летняя родственница заявительницы и ее 67-летний возлюбленный. С места происшествия изъяли четыре окурка.

Незадолго до этого крымские полицейские раскрыли убийство молодой женщины. Ее разложившееся тело обнаружили в питьевом колодце.