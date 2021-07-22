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Мумифицированные тела пожилой пары нашли в петербургской квартире

  /   Обновлено: 22 июля 2021 11:32
Происшествия
Мумифицированные тела пожилой пары нашли в петербургской квартире
pixabay.com  /  PD

Санкт-Петербург, 22 июля. Два мумифицированных трупа обнаружили в квартире жилого дома на улице Бабушкина. Покойными оказались пожилые сожители.

В дежурную часть обратилась 84-летняя петербурженка. Она рассказала, что ее младшая сестра перестала выходить на связь, а из ее квартиры доносится трупный запах.

Когда дверь удалось открыть, в одной из комнат нашли останки женщины. В другой — находилось мумифицированное тело мужчины, одетого в бежевую рубашку. Видимых признаков насильственной смерти выявлено не было, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Трупы отправили в морг для проведения судебно-медицинского исследования. Следственный комитет начал проверку. Установлено, что погибшими оказались 74-летняя родственница заявительницы и ее 67-летний возлюбленный. С места происшествия изъяли четыре окурка.

Незадолго до этого крымские полицейские раскрыли убийство молодой женщины. Ее разложившееся тело обнаружили в питьевом колодце.

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