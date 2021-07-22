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Мигранту сломали руку кирпичом в Петербурге
Происшествия
Мигранту сломали руку кирпичом в Петербурге
pxhere.com  /  CC0 Public Domain

Санкт-Петербург, 22 июля. Полицейские проводят проверку по факту травмирования 39-летнего мигранта. Мужчине потребовалась помощь петербургских медиков, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Полицейские получили телефонограмму из медучреждения. Врачи указали, что к ним был доставлен рабочий, которому диагностировали перелом и ушибленную рану правой кисти.

Пострадавший рассказал, что на улице Шотмана на него кто-то сбросил кирпич. Сотрудники полиции выехали по указанному адресу и изъяли предполагаемое оружие.

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