Мигранту сломали руку кирпичом в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 июля. Полицейские проводят проверку по факту травмирования 39-летнего мигранта. Мужчине потребовалась помощь петербургских медиков, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Полицейские получили телефонограмму из медучреждения. Врачи указали, что к ним был доставлен рабочий, которому диагностировали перелом и ушибленную рану правой кисти.

Пострадавший рассказал, что на улице Шотмана на него кто-то сбросил кирпич. Сотрудники полиции выехали по указанному адресу и изъяли предполагаемое оружие.