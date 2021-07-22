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Нелегальный мигрант нарушил закон ради специнструментов в Петербурге
Происшествия
Нелегальный мигрант нарушил закон ради специнструментов в Петербурге
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Санкт-Петербург, 22 июля. Полицейские Северной столицы задержали 40-летнего мигранта из Киргизии. Иностранец подозревается в краже специнструментов для благоустройства улиц.

В полицию поступили два заявления от пострадавших владельцев. По словам заявителей, злоумышленник взломал дверь в подвальное помещение, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Первая пострадавшая подчеркнула, что лишилась почти новой мотокосы. Ущерб она оценила в 9 тысяч рублей. Второй заявитель пожаловался на кражу воздуходува, который в нынешнем состоянии стоит 20 тысяч рублей.

С задержанным мигрантом, незарегистрированным на территории России, работает следователь.

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