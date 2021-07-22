Петербурженка выпала из охваченной огнем квартиры в бывшем общежитии на Дыбенко

, 22 июля. Жительница Петербурга выпала из окна, пытаясь спастись от пожара, который охватил квартиру в бывшем общежитии на востоке Петербурга.

Инцидент произошел утром 22 июля в одном из многоэтажных домов в Невском районе Северной столицы России. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу, информация о происшествии поступила на пульт диспетчера около 04:40 утра. Пламя охватило восьмикомнатную квартиру в бывшем общежитии дома № 9/1 на улице Дыбенко. Загорелись две комнаты и коридор. Площадь пожара составила 45 квадратных метров.

Прибывшие на место спасатели оперативно эвакуировали троих жильцов соседних квартир, еще 15 человек покинули помещения по маршевой лестнице. К ликвидации привлекались 22 огнеборца. Справиться с огнем удалось через час после начала возгорания.

Спасаясь от огня, одна из проживающих в квартире женщин выпала из окна. Это произошло до приезда экстренных служб. Прибывшим медикам оставалось констатировать ее смерть. Известно, что в горящей комнате также находились двое мужчин. Их судьба неизвестна.