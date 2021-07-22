Циклон принесет в Петербург дожди и грозы 22 июля

Санкт-Петербург, 22 июля. Дождливая погода ожидается в Петербурге в четверг, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, на синоптическую ситуацию в Северной столице повлияет циклон, выходящий на северо-восток Европейской России. Он принесет в город прохладные воздушные массы и облака.

После обеда пройдут кратковременные дожди. Днем столбики уличных термометров покажут +21...+23 градуса. Западный ветер подует со скоростью пять-десять метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба, пишет «Петербургский дневник».

Как стало известно ранее, вода в Неве прогрелась до рекордных значений. Ее температура 21 июля поднялась до +25 градусов.