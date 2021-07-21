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Петербуржец устроил шоу в центре города для своей жены в благодарность за ребенка
Общество
Петербуржец устроил шоу в центре города для своей жены в благодарность за ребенка
pexels.com  /  Andreas Wohlfahrt

Санкт-Петербург, 21 июля. Молодой отец решил оригинально поздравить свою возлюбленную c рождением малыша. Девушка в этот момент еще находилась в родильном доме.

Молодой человек решил устроить праздник в честь рождения ребенка прямо на улице. Он встал на автовышку рядом с домом 36 по Фурштатской улице. Под сопровождение громкой музыки, его подняли к окнам роддома.

Возлюбленная с малышом на руках выглянула к отцу, который подарил ей большой букет цветов. Очевидцы кричали и аплодировали мужчине. Местные жители сняли шоу на видео и опубликовали в Сети.

Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук ранее родила ребенка. Счастливым отцом стал ее супруг Арай Чобанян, с которым Пинчук построила отношения на реалити-шоу.

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