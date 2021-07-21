Более 100 собственников Апраксина двора обратились к Беглову с просьбой решить вопросы комплекса

Санкт-Петербург, 21 июля. Собственники и арендаторы ТК «Апраксин двор» обратились к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с просьбой проследить за реализацией проекта по преобразованию комплекса.

В обращении к Беглову собственники зданий и помещений, арендаторы и работники комплекса заявили о необходимости скорейшего начала проведения работ по преобразованию и сохранению памятника истории и архитектуры.

Комплекс «Апраксин двор» является объектом культурного наследия регионального значения, в него входят 55 зданий общей площадью почти 155 тысяч квадратных метров.

По словам авторов обращения, для реализации проекта нужно изменить региональное законодательство согласно федеральному. Они отметили, что соответствующий законопроект с 2019 года находится на рассмотрении ЗакСа и прошел два чтения.

Комплексное развитие территории Апраксина двора позволит воссоздать объекты культурного наследия, обеспечить перераспределение турпотоков и создать полноценный городской квартал с развитой инфраструктурой, отмечается в обращении. Петербургского губернатора попросили взять вопрос на личный контроль. Свои подписи в документе поставили свыше 100 человек.