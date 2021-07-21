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Петербурженку обвинили в инсценировке ДТП с целью получить страховку

  /   Обновлено: 21 июля 2021 19:37
Происшествия
Петербурженку обвинили в инсценировке ДТП с целью получить страховку
пресс-служба администрации Краснодара

Санкт-Петербург, 21 июля. Сотрудники полиции обвинили 41-летнюю петербурженку в мошенничестве. По словам стражей порядка, девушка инсценировала ДТП, чтобы получить деньги от страховой компании.

Инцидент случился на юго-востоке Санкт-Петербурга, где на улице Ткачей обвиняемая якобы попала в аварию с участием неустановленного автомобиля. Петербурженка была за рулем Lexus RX. Машина получила такие повреждения, которые не могли образоваться при описанных в заявлении условиях, сообщает источник в правоохранительных органах.

Девушка оценила якобы нанесенный ее машине ущерб в 206 тыс. рублей, которые планировала получить от страховой компании. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося, ведется следствие.

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