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Металлический ящик с 60 тысячами рублей похитили из офиса компании в Петербурге

  /   Обновлено: 21 июля 2021 18:58
Происшествия
Металлический ящик с 60 тысячами рублей похитили из офиса компании в Петербурге
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Санкт-Петербург, 21 июля. Полицейские начали проверку по факту кражи с материальным ущербом в 60 тысяч рублей. Личность злоумышленника устанавливается.

Руководителю компании рано утром поступил звонок от коллеги, который сообщил ему, что офис кто-то обокрал. Гендиректор незамедлительно приехал на работу, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Выяснилось, что злоумышленники вскрыли дверь офиса. Заявитель отметил, что из вещей отсутствовал ящик с 60 тысячами рублей и некоторые рабочие документы. Полиция ведет расследование произошедшего инцидента. Они также отправили запрос на видео с камер наблюдения.

Ранее неизвестный обокрал петербургское предприятие почти на 3 млн рублей. Преступник похитил три корпуса нагнетателя.

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