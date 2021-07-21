Металлический ящик с 60 тысячами рублей похитили из офиса компании в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 июля. Полицейские начали проверку по факту кражи с материальным ущербом в 60 тысяч рублей. Личность злоумышленника устанавливается.

Руководителю компании рано утром поступил звонок от коллеги, который сообщил ему, что офис кто-то обокрал. Гендиректор незамедлительно приехал на работу, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Выяснилось, что злоумышленники вскрыли дверь офиса. Заявитель отметил, что из вещей отсутствовал ящик с 60 тысячами рублей и некоторые рабочие документы. Полиция ведет расследование произошедшего инцидента. Они также отправили запрос на видео с камер наблюдения.

Ранее неизвестный обокрал петербургское предприятие почти на 3 млн рублей. Преступник похитил три корпуса нагнетателя.