Госпитализированный в Петербурге пациент с аппендицитом не смог вспомнить свое имя

Санкт-Петербург, 21 июля. Врачи НИИ скорой помощи им. Джанелидзе сообщили в полицию о поступлении к ним пациента с острой формой аппендицита. Мужчина был без документов и не мог вспомнить своего имени.

На вид неизвестному петербуржцу 30 лет. При каких обстоятельствах у пациента случился приступ, неизвестно, сообщает источник в правоохранительных органах.

По словам врачей, поступивший действительно не помнил своего имени и фамилии, а также затруднялся сказать, где живет. В отделении полиции было подано заявление на восстановление документов, удостоверяющих личность. Медики подозревают, что у мужчины психоз и амнестический синдром.

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