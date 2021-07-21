Двух торговцев из Азербайджана оштрафуют за незаконную продажу баранов в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 июля. Двух предпринимателей оштрафуют за несанкционированную мусорную свалку из разлагающихся останков баранов.

Останки были обнаружены на улице Большая Каменка в Приморском районе, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. Местные жители обратились в полицию после того, как нашли разлагающиеся останки баранов, сваленных в одну кучу на улице. В отношении двух уроженцев Азербайджана были оформлены протоколы по статье о незаконной предпринимательской деятельности.

Выяснилось, что обвиняемые занимались торговлей бараниной. Все внутренности и шкуры животных они выбрасывали недалеко от улицы Большая Каменка. Им грозит административный штраф в размере от 500 до 2000 рублей.