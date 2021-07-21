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Наступивший на магнит годовалый ребенок попал в больницу
Происшествия
Наступивший на магнит годовалый ребенок попал в больницу
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 21 июля. Годовалый малыш, оказавшийся с мамой в магазине на юго-востоке Санкт-Петербурга, наступил на противокражный магнит. Девочка поскользнулась и получила травму ступни.

Прибывшие на место происшествия врачи осмотрели малышку и доставили ее в больницу. В медицинском учреждении у юной пациентки была диагностирована ссадина на ноге, сообщает источник в правоохранительных органах.

По имеющейся информации, состояние ребенка оказалось удовлетворительным, в результате чего врачи отпустили годовалую девочку и ее маму домой. Несмотря на то, что полиция оказалась посвящена в эту историю, заявители сообщили, что в настоящий момент никого не собираются привлекать к ответственности.

Ранее жительницу Забайкалья обвинили в смерти девятимесячного сына. Женщина оставила двух детей в комнате с неисправным удлинителем.

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