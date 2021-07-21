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Снаряд времен ВОВ обнаружили на территории Невского завода в Петербурге

  /   Обновлено: 21 июля 2021 18:55
Происшествия
Снаряд времен ВОВ обнаружили на территории Невского завода в Петербурге
Пресс-служба Западного военного округа  /  пресс-служба

Санкт-Петербург, 21 июля. Снаряд 152 мм времен Великой Отечественной войны был найден на территории действующего завода в Северной столице, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Боеприпас обнаружили на территории ОАО «Невский завод». Из-за окончания рабочего дня на предприятии вход на территорию завода был уже закрыт.

Информация была передана в военный комиссариат Санкт-Петербурга. По их словам, вывоз снаряда был осуществлен в дневное время суток 21 июля.

Ранее родственники скончавшегося петербуржца нашли в его квартире предметы, похожие на боеприпасы. На место были вызваны саперы. Они исследовали предметы и выяснили, что найденные объекты — муляжи 30-миллиметровых снарядов.

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