Снаряд времен ВОВ обнаружили на территории Невского завода в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 июля. Снаряд 152 мм времен Великой Отечественной войны был найден на территории действующего завода в Северной столице, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Боеприпас обнаружили на территории ОАО «Невский завод». Из-за окончания рабочего дня на предприятии вход на территорию завода был уже закрыт.

Информация была передана в военный комиссариат Санкт-Петербурга. По их словам, вывоз снаряда был осуществлен в дневное время суток 21 июля.

Ранее родственники скончавшегося петербуржца нашли в его квартире предметы, похожие на боеприпасы. На место были вызваны саперы. Они исследовали предметы и выяснили, что найденные объекты — муляжи 30-миллиметровых снарядов.