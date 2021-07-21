Сотрудники Росгвардии спасли утопающего серфера в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 июля. Экипаж дежурного катера ОМОН Росгвардии спас утопающего серфера во время патрулирования акватории реки Большой Невки.

Инцидент произошел напротив Елагина острова. Молодой человек катался на электросерфе, упал с доски и повредил руки о винт мотора, пытаясь поймать ее. Из-за этого он не мог самостоятельно добраться до берега.

Росгвардейцы заметили мужчину, помогли ему забраться на палубу и оказали первую помощь. На берегу пострадавшего встретила бригада скорой помощи. Врачи диагностировали у него серьезные повреждения пальцев обеих рук, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Незадолго до этого в Москве спасли мужчину, который едва не утонул в Шибаевском пруду. Обессилевшего пловца подняли на катер и доставили к медикам.