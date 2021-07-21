Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 июля 17:35
17:33
Общество
Голикова сообщила об отсутствии поствакцинальных осложнений у привитых от COVID-19
17:33
Экономика
Путин на совещании предложил обсудить тему выплат 10 тысяч рублей школьникам
17:30
Общество
Голикова заявила о снижении заболеваемости коронавирусом в десяти регионах России
17:29
Происшествия
Суд оставил в силе приговор экс-главе Коми Гайзеру
17:28
Политика
Лукашенко назвал США виновными в провокациях против Белоруссии
17:27
Общество
Ведущая «Квартирного вопроса» оценила поместье главы Ставропольского ГИБДД
17:24
Политика
ЕС начал поиски взаимодействия с Россией, угрожая исками через ВТО
17:22
Политика
В ЕР назвали условия включения вопросов развития сельских территорий в народную программу
17:22
Армия
Участник китайской делегации на МАКС-2021 назвал главные ожидания от авиасалона
17:17
Общество
Путин анонсировал поездку Мишустина на Дальний Восток
Все новости

В Петербурге сообщили о возвращении двух больниц к штатному режиму работы
Общество
В Петербурге сообщили о возвращении двух больниц к штатному режиму работы
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Санкт-Петербург, 21 июля. Мариинская больница и больница святителя Луки в Петербурге начнут работать в штатном режиме с 26 июля. Учреждения больше не будут лечить пациентов с коронавирусом.

Соответствующее решение приняли на заседании межведомственного координационного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. По словам вице-губернатора города Олега Эргашева, нагрузка на стационары в Северной столице сократилась.

На данный момент для оказания помощи пациентам с COVID-19 работает 16 городских и восемь федеральных стационаров. Таким образом в этих медучреждениях освободятся 922 койки. При необходимости их можно будет перепрофилировать, поскольку вся необходимая инфраструктура сохранится, подчеркнул Эргашев.

Как сообщалось ранее, медики Петербурга не зафиксировали ни одного летального исхода у привитых «Спутником V». Заболевание у вакцинированных протекает в легкой форме.

Вернуться назад

Все новости / Общество / В Петербурге сообщили о возвращении двух больниц к штатному режиму работы
здоровье больницы коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru