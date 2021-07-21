В Петербурге сообщили о возвращении двух больниц к штатному режиму работы

Санкт-Петербург, 21 июля. Мариинская больница и больница святителя Луки в Петербурге начнут работать в штатном режиме с 26 июля. Учреждения больше не будут лечить пациентов с коронавирусом.

Соответствующее решение приняли на заседании межведомственного координационного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. По словам вице-губернатора города Олега Эргашева, нагрузка на стационары в Северной столице сократилась.

На данный момент для оказания помощи пациентам с COVID-19 работает 16 городских и восемь федеральных стационаров. Таким образом в этих медучреждениях освободятся 922 койки. При необходимости их можно будет перепрофилировать, поскольку вся необходимая инфраструктура сохранится, подчеркнул Эргашев.

Как сообщалось ранее, медики Петербурга не зафиксировали ни одного летального исхода у привитых «Спутником V». Заболевание у вакцинированных протекает в легкой форме.