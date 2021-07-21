Расчленитель Соколов написал книгу о любви

Санкт-Петербург, 21 июля. Историк Олег Соколов, осужденный за убийство своей аспирантки, написал книгу под названием «Исповедь о жизни, любви, предательстве и смерти».

В предисловии автор сообщает читателям, что им предстоит узнать «горькую правду, но без нытья». В произведении Соколов рассказывает о своем детстве, юности, любви к Наполеону, разочарованиях и страшном событии, «разрушившем в одночасье тысячи прекрасных планов».

В ноябре 2019 года экс-доцента СПБГУ Соколова выловили из реки Мойки, где он пытался утопить останки своей возлюбленной. У мужчины нашли рюкзак, в котором лежали кисти девушки и пистолет. Позднее в его квартире обнаружили расчлененное тело погибшей.

В декабре прошлого года Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал Олега Соколова виновным в убийстве и незаконном хранении оружия. Он получил 12,5 года лишения свободы.