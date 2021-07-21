Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 июля 17:35
17:33
Общество
Голикова сообщила об отсутствии поствакцинальных осложнений у привитых от COVID-19
17:33
Экономика
Путин на совещании предложил обсудить тему выплат 10 тысяч рублей школьникам
17:30
Общество
Голикова заявила о снижении заболеваемости коронавирусом в десяти регионах России
17:29
Происшествия
Суд оставил в силе приговор экс-главе Коми Гайзеру
17:28
Политика
Лукашенко назвал США виновными в провокациях против Белоруссии
17:27
Общество
Ведущая «Квартирного вопроса» оценила поместье главы Ставропольского ГИБДД
17:24
Политика
ЕС начал поиски взаимодействия с Россией, угрожая исками через ВТО
17:22
Политика
В ЕР назвали условия включения вопросов развития сельских территорий в народную программу
17:22
Армия
Участник китайской делегации на МАКС-2021 назвал главные ожидания от авиасалона
17:17
Общество
Путин анонсировал поездку Мишустина на Дальний Восток
Все новости

Расчленитель Соколов написал книгу о любви

  /   Обновлено: 21 июля 2021 16:29
Общество
Расчленитель Соколов написал книгу о любви
vk.com  /  Антон Хёльн

Санкт-Петербург, 21 июля. Историк Олег Соколов, осужденный за убийство своей аспирантки, написал книгу под названием «Исповедь о жизни, любви, предательстве и смерти».

В предисловии автор сообщает читателям, что им предстоит узнать «горькую правду, но без нытья». В произведении Соколов рассказывает о своем детстве, юности, любви к Наполеону, разочарованиях и страшном событии, «разрушившем в одночасье тысячи прекрасных планов».

В ноябре 2019 года экс-доцента СПБГУ Соколова выловили из реки Мойки, где он пытался утопить останки своей возлюбленной. У мужчины нашли рюкзак, в котором лежали кисти девушки и пистолет. Позднее в его квартире обнаружили расчлененное тело погибшей.

В декабре прошлого года Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал Олега Соколова виновным в убийстве и незаконном хранении оружия. Он получил 12,5 года лишения свободы.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Расчленитель Соколов написал книгу о любви
соколов книга расчленитель
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru