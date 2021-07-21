Петербуржцев предупредили о приближающихся грозах и штормовом ветре

Москва, 21 июля. Жителей Петербурга 22 июля ожидают грозы и штормовой ветер. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», во второй половине четверга прогнозируются кратковременные дожди. Возможны грозы. Ветер подует западный, северо-западный со скоростью 12 метров в секунду. Местами порывы могут усиливаться до 17 метров в секунду.

В Краснодарском крае тем временем ожидаются ливни и грозы, которые придут на смену аномально жаркой погоде. Кроме того, в регионе похолодает на 10-15 градусов.