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Петербуржцев предупредили о приближающихся грозах и штормовом ветре

  /   Обновлено: 21 июля 2021 15:44
Общество
Петербуржцев предупредили о приближающихся грозах и штормовом ветре
Невские Новости

Москва, 21 июля. Жителей Петербурга 22 июля ожидают грозы и штормовой ветер. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», во второй половине четверга прогнозируются кратковременные дожди. Возможны грозы. Ветер подует западный, северо-западный со скоростью 12 метров в секунду. Местами порывы могут усиливаться до 17 метров в секунду.

В Краснодарском крае тем временем ожидаются ливни и грозы, которые придут на смену аномально жаркой погоде. Кроме того, в регионе похолодает на 10-15 градусов.

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