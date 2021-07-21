В петербургской «Ночлежке» от коронавируса привились 140 бездомных

Санкт-Петербург, 21 июля. Вакцинацию против коронавирусной инфекции прошли 140 бездомных петербуржцев, сообщил директор городской благотворительной организации «Ночлежка» Григорий Свердлин.

Он подчеркнул, что вакцинация обязательна для всех граждан, у которых нет медицинского отвода от прививки. По словам Свердлина, пока процедуру прошли только те бездомные, у которых есть необходимые документы — паспорт, СНИЛС и медполис.

Сейчас администрация приюта активно выясняет, можно ли обойти это ограничение. Также в организации подчеркнули, что за здоровьем находящихся в «Ночлежке» внимательно следят, пишут «Невские новости».

Полный цикл вакцинации от COVID-19 прошли уже более 800 тыс. жителей Северной столицы. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.