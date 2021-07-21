Андрея Пивоварова оставили в СИЗО по решению суда

Санкт-Петербург, 21 июля. Суд рассмотрел ходатайство СК о продлении меры пресечения Андрею Пивоварову. Его оставили под стражей до 29 октября 2021 года.

СК ранее направил ходатайство о продлении срока содержания под стражей до 29 октября 2021 года в отношении экс-главы организации «Открытая Россия»1 (признана в России нежелательной и прекратила работу). Суд удовлетворил его. Пока что неизвестно, будет ли обжаловано судебное решение.

Ранее Пивоварова оштрафовали на 50 тыс. рублей за то, что он нарушил закон об иностранных агентах. Мужчина не внес организацию «Открытый Петербург» (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) в соответствующий реестр.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ