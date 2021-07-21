Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с избиением сына Стаса Пьехи

Санкт-Петербург, 21 июля. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного комитета Ленобласти установить все обстоятельства произошедшего избиения сына артиста Стаса Пьехи.

Инцидент произошел в коттеджном поселке Рощино. Соседка схватила ребенка за руку и изо всех сил швырнула на землю. Он ударился головой и начал кричать, после чего агрессивная женщина набросилась на бабушку Пьехи-младшего. В результате у ребенка — закрытая черепно-мозговая травма и множественные ушибы. Мальчика госпитализировали.

Произошедшим занимается Следственный комитет. Изначально проверку начали в МВД, после этого материалы были переданы в другое ведомство. О возбуждении уголовного дела не сообщалось.