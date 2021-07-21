Движение в центре Петербурга временно ограничат из-за празднования Дня ВМФ

Санкт-Петербург, 21 июля. Водителей Петербурга предупредили об ограничении движения в центре города из-за парада ко Дню Военно-морского флота РФ, который отмечается 25 июля.

Согласно информации пресс-службы комитета по транспорту, с 21:00 24 июля до 14:00 25 июля будет ограничено движение по Дворцовому мосту и Дворцовой набережной. Также автомобилисты не смогут проехать по Адмиралтейской набережной и Адмиралтейскому проспекту, части Английской набережной и Невского проспекта, части Сенатской площади и Гороховой улицы.

В День ВМФ будет закрыт проезд по Троицкому и Благовещенскому мосту, Большой Морской улице с 07:00 до 14:00. Также с 04:00 до 14:00 движение перекроют по Литейному мосту и Литейному проспекту. Будет закрыт съезд с Воскресенской наб. на Литейный мост.

Как сообщалось ранее, атомная подлодка «Князь Владимир» впервые примет участие в параде ко Дню ВМФ. Субмарина уже прибыла в Санкт-Петербург.