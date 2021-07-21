Температура воды в Неве достигла рекордных показателей

Санкт-Петербург, 21 июля. Вода в Неве в Санкт-Петербурге прогрелась до рекордных значений. Ее температура поднялась до +25 градусов.

Температура воды в Неве достигла показателя в +25 градусов впервые за историю наблюдений. Об этом сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в ходе пресс-конференции в ТАСС. Однако показатели температуры в Финском заливе рекорды не побили. В 1914 и в 1907 году вода там прогревалась до +30 градусов.

На данный момент вода Финского залива прогрелась до +22 градусов. Предыдущий рекорд Невы был зарегистрирован, когда температура в реке поднялась до +23,8 градуса.

Ранее сообщалось, что жаркая погода в Северной столице могла стать причиной гибели рыб в водоемах города. Как сообщили в пресс-службе управления Росприроднадзора по Санкт-Петербургу, снижение уровня кислорода в Неве опасно для рыб.