Заступившуюся за ребенка сотрудницу УМВД жестоко избили на Шуваловском проспекте

Санкт-Петербург, 21 июля. Женщина избила сотрудницу правоохранительных органов на Шуваловском проспекте. Инцидент произошел накануне.

По предварительным данным, дознаватель вступилась за ребенка, которого избивала мать. Малыша били палкой, когда он сидел на коленях. Женщина потребовала немедленно прекратить побои, однако злоумышленница ударила и ее.

Сотрудница МВД хотела позвонить коллегам, однако телефон у нее отобрали. У пострадавшей ушибы лобной доли, левого виска и кровоподтеки на кистях. Также нападавшая украла у нее телефон. Источник ФАН в правоохранительных сообщил о том, что сейчас сотрудница полиции чувствует себя нормально.

Ее наручные часы пошли в утиль, телефон убежал вместе с мучительницей. А чуть позднее с карты полицейского списалось 3К «материнского капитала».