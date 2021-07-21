Проезд по участку ЗСД в Петербурге временно станет бесплатным из-за парада ко Дню ВМФ

Санкт-Петербург, 21 июля. Участок Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Петербурге станет временно бесплатным для проезда в связи с генеральной репетицией и проведением Главного военно-морского парада.

Бесплатно проехать по ЗСД можно будет от набережной реки Екатерингофки до Богатырского проспекта 22 и 25 июля в период с 10:00 до 14:00. Такое решение приняли с целью оптимизации транспортной обстановки. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Кроме того, в городе планируется ограничить движение на некоторых улицах. Так, затруднительным станет проезд по Дворцовому мосту, Адмиралтейской набережной, Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского моста и ряду других дорог, передает «Петербургский дневник».

В Петербурге ранее ограничили вход в Петропавловскую крепость из-за репетиции парада ВМФ. Жители и гости города не могли попасть на пляж и к Комендантской пристани.