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Петербуржцам объяснили, стоит ли ждать грибной сезон после аномальной жары
Общество
Петербуржцам объяснили, стоит ли ждать грибной сезон после аномальной жары
wikipedia.org  /  George Chernilevsky

Санкт-Петербург, 21 июля. Сотрудница Российской экологической академии и руководитель общественной организации «Природный союз» Вероника Тарбаева рассказала, стоит ли петербуржцам ждать грибов в 2021 году.

В этом году жители Северной столицы изнывают от аномально жаркого лета. В связи с этим у многих появляются сомнения насчет грибного сезона. По словам специалиста, на тихой охоте еще рано ставить крест.

«Грибы — это особое царство со своими законами. Сейчас уже похолодание», — сообщила эксперт в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Она подчеркнула, что если в августе будут сильные дожди, то в сентябре грибы обязательно появятся. По словам Тарбаевой, почва еще успеет восстановиться.

Россиянам ранее объяснили, какие грибы безопасно собирать в жаркую погоду. Теория о том, что жара превращает съедобные грибы в несъедобные, не нашла подтверждения.

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петербург жара грибы
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