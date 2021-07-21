Более 800 тысяч жителей Петербурга прошли полный цикл вакцинации от COVID-19

Санкт-Петербург, 21 июля. Кампания по вакцинации населения от коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге продолжается. Городской оперштаб поделился статистикой по количеству прошедших процедуру горожан.

Полный цикл вакцинации от коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге прошли 831 817 человек. Об этом сообщили представители оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно приведенной статистике, первым компонентом вакцины привился 1 197 191 человек. Процедуру ревакцинации от коронавируса прошли еще 502 жителя Северной столицы. Отмечается, что 20 июля запасы вакцины от COVID-19 в городе пополнились 81 тысячей комплектов препарата «Спутник V».

Вакцинация позволяет сформировать иммунитет к коронавирусу. Кроме того, прохождение процедуры значительно снижает вероятность заболевания COVID-19 в тяжелой форме. Как сообщалось ранее, в Москве более четырех миллионов человек вакцинировались от коронавируса.