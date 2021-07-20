Петербуржцы подарят имена трем спасенным ладожским нерпятам

Санкт-Петербург, 20 июля. Специалисты Фонда друзей балтийской нерпы предлагают петербуржцам и жителям Ленобласти выбрать имена для ладожских нерпят. Их хотят назвать в честь рек и населенных пунктов.

Работники фонда на протяжении восьми лет спасают от гибели детенышей краснокнижных балтийских, ладожских кольчатых нерп и серых тюленей. Каждому дают имена. В этом году клички должны получить две самки и один самец.

Имена хотят дать в честь рек и населенных пунктов около Ладожского озера. Самок предлагают назвать Ладушка, Тихая, Кошкина или Золотая, а самца — Похья, Бурнев, Сторожевой или Коневец, сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Спасают детенышей нерпы не только на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти, но и на Курильских островах. Неравнодушные граждане пытались помочь крохе вернуться в воду и не стать жертвой хищных птиц.