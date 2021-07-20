Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 июля 00:41
00:37
Армия
Раздел о главном военно-морском параде появился на сайте Минобороны России
00:33
Технологии
Мэр Нью-Йорка Блазио упрекнул слетавшего в космос Безоса за неуплату налогов
00:32
Армия
Модернизированная РЛС «Контейнер» сможет выявлять полет гиперзвуковых ракет
00:21
Политика
Вашингтон и Берлин объявят о соглашении по «СП-2» 21 июля
00:18
Армия
Характеристики системы ПРО Москвы А-135М улучшат в два раза
00:09
Общество
Опасный уровень холестерина может проявляться наростами на ногах
00:08
Общество
Украинский минздрав оценил последствия техногенной аварии на «Ровноазот»
00:05
Происшествия
Бывшего сотрудника администрации Трампа задержали по обвинению в шпионаже
00:05
Происшествия
Затопление метро в Китае привело к гибели как минимум 12 человек
00:03
Происшествия
Мужчина и женщина погибли под колесами грузовика в Новой Москве
Все новости

Петербуржцы подарят имена трем спасенным ладожским нерпятам
Общество
Петербуржцы подарят имена трем спасенным ладожским нерпятам
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»  /  пресс-служба

Санкт-Петербург, 20 июля. Специалисты Фонда друзей балтийской нерпы предлагают петербуржцам и жителям Ленобласти выбрать имена для ладожских нерпят. Их хотят назвать в честь рек и населенных пунктов.

Работники фонда на протяжении восьми лет спасают от гибели детенышей краснокнижных балтийских, ладожских кольчатых нерп и серых тюленей. Каждому дают имена. В этом году клички должны получить две самки и один самец.

Имена хотят дать в честь рек и населенных пунктов около Ладожского озера. Самок предлагают назвать Ладушка, Тихая, Кошкина или Золотая, а самца — Похья, Бурнев, Сторожевой или Коневец, сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Спасают детенышей нерпы не только на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти, но и на Курильских островах. Неравнодушные граждане пытались помочь крохе вернуться в воду и не стать жертвой хищных птиц.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Петербуржцы подарят имена трем спасенным ладожским нерпятам
имена ладога нерпа
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru